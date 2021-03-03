نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد.. ويطالب بتطوير "الأخضر"

استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر.

وهنأ نائب أمير المنطقة الشرقية، "النمر" بمناسبة رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، مؤكداً أهمية تطوير المنتخب السعودي لكرة اليد وانتشار اللعبة.