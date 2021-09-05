أمير مكة يقدم مليون ريال جائزة لسباق الخيل بالطائف الجمعة المقبل

نوه بدعم واهتمام الملك سلمان الرئيس الشرفي للنادي

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل جائزة بقيمة مليون ريال لسباق الخيل العربية الأصيلة الذي يقام لأول مرة في المملكة، وتستضيفه محافظة الطائف الجمعة المقبل



ويأتي دعم الأمير خالد الفيصل للسباق إيماناً منه بأهمية هذه الرياضة العربية العريقة بما يُعزز مكانتها التاريخية في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الشرفي للنادي بسباقات الخيل، وايضاً إشراف ومتابعة وقيادة سمو ولي العهد للسباقات والذي أشرف وأدار النقلة النوعية لسباقات الخيل.

ويشهد الأمير خالد الفيصل الجمعة المقبل في ميدان الملك خالد بالحوية السباق، كما يتوّج سموه الفائز بكأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة.