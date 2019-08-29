"كود بناء المساجد".. مبادرة أمير وحرص وزير وتحقيق رسالة

توضيح لـ"الجفال" نوّه فيه بالدعم ودور المشاركين بالورشة المختصة

أكد المدير العام للإدارة العامة للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المهندس أسامة بن حمد الجفال، أن الوزارة راعت أهمية وجود كود بناء للمساجد في المملكة العربية السعودية، منبثق عن كود البناء السعودي ومكمّل له؛ في ظل المرحلة المهمة في تاريخنا الحاضر؛ نتيجة الحاجة الماسّة لتوحيد المعايير والممارسات التي تتوافق مع العوامل البيئية بمختلف مناطق المملكة وتراثها المعماري، وتتأكد هذه الأهمية في ظل رسالة الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وتحقيقًا لرسالة الوزارة في العناية ببيوت الله.

جاء ذلك في تصريح لـ"الجفال" على هامش انطلاق ورشة العمل المتخصصة في كود بناء المساجد التي تُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة أكثر من 50 مختصًا في عمارة المساجد وتشييدها؛ موضحًا فيه أن الوزارة وبتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حرصت على إقامة الورشة وتفعيل مبادرة الأمير سلطان بن سلمان في إنشاء كود متخصص لعمارة المساجد وبناء الشراكات مع جميع ذوي العلاقة؛ لما يخدم التطور المستمر لبناء واستكمال وتحديث منظومة الكود.

وبيّن "الجفال" أن الوزارة تتطلع بشغف للشراكة الفاعلة مع كل الأجهزة المعنية بالأكواد لتوحيد معايير بناء المساجد للتكامل، وإثراء محتوى كود بناء المساجد، وتحقيق العالمية في التميز نظير خصوصية ومركزية المساجد؛ مشيرًا إلى أن كود بناء المساجد هو مكمل مهم لكود البناء السعودي.

واختتم المدير العام للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية، تصريحه مؤكدًا أن هذا العمل الوطني سيكون له أثره الإيجابي على واقع مركزية المسجد في بلادنا المباركة قريبًا بإذن الله؛ مُزجيًا شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ونائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وكل العاملين بالوزارة، والشكر موصول لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، على دعمهم ومساندتهم لإنجاح فعاليات الورشة بما يحقق الأهداف المرجوة من إقامتها.