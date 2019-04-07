تصادم واحتجاز ينهي حياة طالب ويصيب ثلاثة في العارضة

باشرته الجهات المعنية وأحدهم حالته حرجة ونُقلوا للمستشفيات

لقي طالب ثانوي مصرعه في حادث اصطدامٍ بين مركبتيْن وقع، مساء أمس، بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان.

وتسبّب اصطدام مروّع بين مركبتيْن في مصرع طالبٍ بالمرحلة الثانوية وإصابة ثلاثة آخرين؛ أحدهم حالته حرجة، حيث هرعت الجهات المعنية إلى فك احتجازهم ونقلهم إلى مستشفى العارضة العام، بينما تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى الملك فهد المركزي.

10

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440 11:07 AM

باشرته الجهات المعنية وأحدهم حالته حرجة ونُقلوا للمستشفيات

تصادم واحتجاز ينهي حياة طالب ويصيب ثلاثة في العارضة

قاسم الخبراني

جازان

5 7,261

لقي طالب ثانوي مصرعه في حادث اصطدامٍ بين مركبتيْن وقع، مساء أمس، بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان.

وتسبّب اصطدام مروّع بين مركبتيْن في مصرع طالبٍ بالمرحلة الثانوية وإصابة ثلاثة آخرين؛ أحدهم حالته حرجة، حيث هرعت الجهات المعنية إلى فك احتجازهم ونقلهم إلى مستشفى العارضة العام، بينما تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى الملك فهد المركزي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019