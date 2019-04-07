تصادم واحتجاز ينهي حياة طالب ويصيب ثلاثة في العارضة

باشرته الجهات المعنية وأحدهم حالته حرجة ونُقلوا للمستشفيات

لقي طالب ثانوي مصرعه في حادث اصطدامٍ بين مركبتيْن وقع، مساء أمس، بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان.

وتسبّب اصطدام مروّع بين مركبتيْن في مصرع طالبٍ بالمرحلة الثانوية وإصابة ثلاثة آخرين؛ أحدهم حالته حرجة، حيث هرعت الجهات المعنية إلى فك احتجازهم ونقلهم إلى مستشفى العارضة العام، بينما تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى الملك فهد المركزي.