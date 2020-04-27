المغرب يعلن تسجيل 50 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 4115 شخصاً

أعلن المغرب، اليوم، عن تسجيل 50 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4115، فيما بلغ عدد الوفيات 161.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 669 شخصاً بعد تماثل 76 حالة للشفاء، فيما تم استبعاد 24301 حالة بعد الكشف المخبري.

وأشارت إلى أن مدينة الدار البيضاء ما زالت تتصدر لائحة المصابين، متبوعة بمراكش ثم طنجة.