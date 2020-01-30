مستشفى المحاني العام في النطاق الأخضر لـ"سباهي" في أول تقييم له

بعد حصوله على درجة عالية في تحقيق متطلبات سلامة المرضى

حقق مستشفى المحاني العام، التابع لمديرية الشؤون الصحية، مستوى متقدمًا في برنامج المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى "سباهي".

جاء ذلك، بعد حصوله على درجة عالية في تقييم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI؛ وبذلك أُدرِج المستشفى ضمن النطاق الأخضر في تطبيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى، ويدخل للنطاق الأول من أول تقييم يخضع له بعد افتتاحه.

وبارك مدير مستشفى المحاني، مفرح السواجي، لمدير الشوؤن الصحية بالطائف، سعيد القحطاني، ولزملائه وزميلاته في المستشفى، على هذا الإنجاز.