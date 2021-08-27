45 لاعباً يمثلون برنامج ابتعاث المواهب في إسبانيا

بعد نهاية تجارب الأداء

اختتمت، يوم أمس الخميس 26 أغسطس، تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، التي أقيمت على معلبي استاد الملـك فهـد وملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وذلك بعد أن استمرت لمدة شهر كامل.

وشارك في تجارب الأداء 152 لاعباً من الأندية السعودية في مختلف الدرجات للأعمار من 2001 - 2003 خضعوا خلالها لتقييم فني من خلال التدريبات والمناورات بعد تقسيمهم لفريقين، أحدهما يشرف عليه المدرب الوطني عبدالحكيم التويجري وجهازه الفني والآخر يشرف عليه الهولندي دامين هيرتوخ وجهازه الفني.

واعتمدت إدارة البرنامج بعد نهاية تجارب الأداء 45 للاعباً للانضمام إلى مقر البرنامج في مدينة سالو الإسبانية لمدة عام كامل، تتخلله مباريات ودية وتدريبات يومية ومحاضرات في تطوير الذات واللغة الإنجليزية بالإضافة لخوض بعض اللاعبين لتجارب أداء مع أندية أوروبية.