"الخدمة المدنية" تربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ #أبشر بداية من 15 يناير

قالت: تعزيزاً لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين

قالت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، إنها تعتزم ربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ "#أبشر"، ابتداءً من 15 يناير المقبل.

وأضافت الوزارة: تعزيزاً لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م، سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة #الخدمة_المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموحّد "أبشر".