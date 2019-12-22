"الخدمة المدنية" تربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ #أبشر بداية من 15 يناير

قالت: تعزيزاً لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين

قالت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، إنها تعتزم ربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ "#أبشر"، ابتداءً من 15 يناير المقبل.

وأضافت الوزارة: تعزيزاً لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م، سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة #الخدمة_المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموحّد "أبشر".

الخدمة المدنية أبشر

43

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441 01:38 PM

قالت: تعزيزاً لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين

"الخدمة المدنية" تربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ #أبشر بداية من 15 يناير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 8,672

قالت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، إنها تعتزم ربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ "#أبشر"، ابتداءً من 15 يناير المقبل.

وأضافت الوزارة: تعزيزاً لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م، سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة #الخدمة_المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموحّد "أبشر".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الخدمة المدنية أبشر

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019