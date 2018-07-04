حادث تصادم لحافلة يصرع 5 ويصيب 12 في جدة

وقع على طريق الملك باتجاه الشمال

وقع اليوم حادث مروري مروع لسيارة من نوع حافلة تقل 17 راكبا بطريق الملك باتجاه الشمال نتج عنه وفاة 5 وإصابة 12 شخصاً بإصابات متفرقة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بجدة تلقت بلاغاً صباح اليوم عند الساعة 06:04 من العمليات الأمنية عن وقوع حادث انقلاب بطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال.

وأضاف: على الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني محمد راشد وعند وصول الفرق اتضح وجود 5 وفيات و12 مصابا وإصاباتهم متفاوتة الخطورة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمصابين ونقلهم جميعا إلى أقرب منشأة صحية.