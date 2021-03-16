رداءة الهواء مرتفعة بشكل خطير.. ما أكثر عواصم العالم تلوثاً في 2020؟

المعدل يتجاوز ضعف مثيله في العاصمة الصينية

احتلت العاصمة الهندية نيودلهي، المرتبة الأولى كأكثر عواصم العالم تلوثًا في عام 2020، للسنة الثالثة على التوالي؛ بحسب تقرير أصدرته مجموعة "آي كيو إير" السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء، اليوم (الثلاثاء).

وبينت "آي كيو إير" في تقريرها الذي جمع بيانات عن 106 دول، أن الهند تضم 35 مدينة من بين أكثر 50 مدينة تلوثًا على الإطلاق"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن تلوث الهواء في الهند لا يزال مرتفعاً بشكل خطير.

وأوضحت أن متوسط تركيز جزيئات "بي إم 2.5" في نيودلهي بالعام 2020، بلغ 84.1؛ أي أكثر من مثلي المتوسط في العاصمة الصينية بكين التي بلغ المتوسط فيها 37.5 خلال العام؛ وهو ما جعلها تشغل المركز 14 من بين أكثر مدن العالم تلوثًا.