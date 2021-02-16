"رجال الضباع" في نيجيريا.. شاهد العلاقة مع أشرس حيوان

ما سر الجلوس على أجساد الضباع؟

في إفريقيا؛ حيث الأساطير والعادات والتقاليد المتفردة، يمكن أن تربي "ضبعًا"؛ ولكن عليك أن تكون أحد أفراد قبيلة "رجال الضباع" المنتشرة في القرى النائية على أطراف مدينة أبوجا النيجيرية؛ حيث الأجواء الصاخبة التي يصاحبها قرع القبول الضخمة على نسق الإيقاعات الإفريقية.. يلتف السكان المحليين والأجانب الباحثين عن كل طريف ومريب في أدغال القارة السمراء، في حلقات ودوائر واسعة متحركة جاءت لتشاهد العروض الفلكلورية لرجال الضباع.

فما بين الأساطير وممارسة الطقوس الفلكلورية، تروج قبيلة "رجال الضباع" لقدرتها على العلاج من الأمراض عبر الجلوس على أجساد هذا الحيوان الشرس، بالإضافة إلى أعشاب تبث روح الشجاعة وقتل المخاوف النفسية، بحسب رؤيتهم.

سطوة وقوة

ويقول محمد أوكاري الإعلامي النيجيري والمذيع بالإذاعات المتخصصة للغات السواحلية: إن هذه القبائل "لها سطوة عظيمة في القرى والصحاري المتاخمة للمدن، ولهم طقوس غريبة تجذب الناس إليهم في الداخل والخارج".

وتنقل "سكاي نيوز عربية" عن أوكاري قوله: "العلاقة التي جمعت بين هؤلاء الرجال والضباع، تبدأ من انتشال هذه الحيوانات الضارية من البرية، مستفيدة من عدم قدرتها على العودة إلى البراري مرة أخرى، حتى عندما تنضج".

وأشار إلى أنه منذ ذلك الوقت، تعتمد الضباع على هؤلاء الرجال في غذائها بشكل كامل، وهم يعتمدون عليها في كسب عيشهم؛ لافتًا إلى أنها علاقة متبادلة تكافلية.

و"رجال الضباع"، قبيلة من المسلمين الذين يمتلكون قدرات متفردة وينتشرون في المناطق الصحراوية البعيدة عن المدن والعمران في نيجيريا.

وتتنوع قدراتهم ما بين تربية الضباع ووصفات الأعشاب التي تناقلوها من جيل إلى جيل؛ فضلًا عن كسر السيوف الصلبة بأسنانهم.