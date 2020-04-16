كورونا في 8 محافظات بمكة.. إجمالي الإصابات 2359 وتعافي 300 ووفاة 37

منذ بداية انتشار الفيروس بالمنطقة

لم تكن 8 محافظات بمكة المكرمة بمنأى عن فيروس كورونا المستجد، بجانب العاصمة المقدسة، فضلاً عن أن 8 محافظات بالمنطقة لم تسجّل حتى الآن أي حالة إصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة مكة المكرمة بمحافظاتها السبع؛ 2359 حالة من بين 6380 حالة موزعة على مستوى المملكة.

ففي العاصمة المقدسة؛ بلغ إجمالي الحالات 1259 حالة، بينها 1110 حالات نشطة، و125 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و24 حالة وفاة، وفي جدة سجلت 990 حالة، بينها 781 حالة نشطة، و196 حالة تماثلت للشفاء، و13 حالة وفاة.

فيما سجلت محافظة الطائف من بداية تفشي الفيروس حتى الآن 84 حالة، بينها 68 حالة نشطة، و16 حالة تماثلت للشفاء، وفي القنفذة بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا 4 حالات، بينها 3 حالات نشطة، وحالة وحيدة تماثلت للشفاء.

بينما في الليث سُجلت لأول مرة اليوم حالتان جديدتان إصابة بفيروس كورونا، وفي أضم حالة واحدة، وكذلك الحال في محافظة ميسان؛ حالة واحدة، فيما سجلت محافظة خليص 16 حالة، وفي محافظة المويه حالتين.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا الجديد في المنطقة 37 حالة وفاة من بين 83 حالة وفاة موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي؛ 338 حالة.

ولا تزال الحالات النشطة التي تتلقى الرعاية الطبية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، بلغ في المجمل 1984 حالة.

وخلت 8 محافظات بمنطقة مكة المكرمة من فيروس كورونا الجديد، حيث لم تسجل ولا حالة واحدة حتى الآن، وهي؛ رابغ، وتربة، والخرمة، ورنية، والكامل، والعرضيات، وبحرة، والجموم، وذلك بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة فيما يتعلق بالفيروس.