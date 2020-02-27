ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عُمان إلى 5 حالات

جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.

فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان

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27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 08:46 PM

جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عُمان إلى 5 حالات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مسقط

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.

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فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان

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