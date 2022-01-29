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كشفت أعلى مستوى له منذ 19 عامًا

بسبب نشره الأرقام السنويّة للتضخم.. "أردوغان" يقيل رئيس هيئة الإحصاء

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أقال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر، بموجب مرسوم صدر اليوم "السبت"، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.



وتعرّض "دينجر" لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



ولم يوضح "أردوغان" سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلًا من "دينجر".



وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36 في المئة خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.