"الجودة في عصر التحول".. "المواصفات" تنظم المؤتمر الوطني السابع في ٢٥ فبراير

يناقش التميُّز المؤسسي وأثره الإيجابي في بيئة العمل بقطاعات الأعمال المختلفة

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المؤتمر الوطني السابع للجودة برعايـة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق من 25 إلى 27 فبراير 2020م، في محافظة جدة.

ويقام المؤتمر تحت عنوان "الجودة في عصر التحول والتغيير"، بهدف إبراز أهمية تبني مفاهيم وبرامج الجودة الحديثة لمواجهة التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد العديد من المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الكبيرة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور، من بينها التعريف بمفاهيم وتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي وأثرها الإيجابي في بيئة العمل بقطاعات الأعمال المختلفة، والاطلاع على أفضل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة.

وسيركز المؤتمر على أهمية استثمار الثورة الصناعية الرابعة في برامج الجودة لتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية.

وسيشهد المؤتمر استعراض التجارب والبرامج الهادفة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، تمكين وإبراز الكفاءات الوطنية لتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة.