اللائحة الجديدة للأندية الرياضية: استحداث منصب الرئيس التنفيذي.. وعضوية الجمعيات العمومية "ذهبية وعادية"

اعتمادها رسميًّا بعد مراجعتها وإجراء تعديلات جوهرية عليها

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة بعد مراجعتها، وإجراء العديد من التعديلات الجوهرية عليها، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.

وتضمنت اللائحة الجديدة التي خضعت للتدقيق من قِبل خبراء ومختصين، وقانونيين معتمدين، تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي تم اعتمادها بفئتين: إحداهما ذهبية، والأخرى عادية. كما تضمنت اللائحة تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، إلى جانب صلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه بوصفه منصبًا جديدًا ضمن تشكيل مجالس الأندية، إضافة إلى وضع مهام واضحة لأعضاء مجالس الإدارات التي تم تحديدها من خمسة إلى تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة.

وتأتي هذه الخطوة المهمة من الهيئة العامة للرياضة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة الحريصة على الارتقاء بمستوى الأندية الرياضية في السعودية، وتطوير آلية العمل بها، وتفعيل أجهزتها، وتعزيز قواعد الحوكمة، بما يضمن استمرار أداء الأندية في برامجها وأنشطتها لتمثيل السعودية في المحافل الرياضية في المستويَيْن القاري والدولي خير تمثيل، وبما يعكس رقي وتطوُّر الرياضة في السعودية.

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شاهد .. الفيصل يعتمد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بعد مراجعتها وإجراءعددٍ من التعديلات الجوهرية عليها بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.

وتضمنت اللائحة تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي انقسمت إلى فئتين ذهبية وعادية.

كما تضمنت تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن مجالس إدارات الأندية، كما تم تحديدمجالس إدارات الأندية من خمسة إلى تسعة أعضاء، وللاطلاع على اللائحة انقر على الرابط.

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