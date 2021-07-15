وفاة ابن عم الزميل "الخبراني"

انتقل إلى رحمة الله إبراهيم علي محطلم خبراني ابن عم الزميل الصحفي قاسم الخبراني يوم أمس بجازان.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي إلى الزميل "الخبراني" وأشقاء الفقيد عنهم عريفة الموانعة خالد علي محطلم خبراني وأبناء الفقيد سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 09:37 PM

وفاة ابن عم الزميل "الخبراني"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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انتقل إلى رحمة الله إبراهيم علي محطلم خبراني ابن عم الزميل الصحفي قاسم الخبراني يوم أمس بجازان.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي إلى الزميل "الخبراني" وأشقاء الفقيد عنهم عريفة الموانعة خالد علي محطلم خبراني وأبناء الفقيد سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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