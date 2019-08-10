"الإحصاء": هذا هو عدد الحجاج حتى التاسعة من صباح يوم عرفة

قالت #الهيئة_العامة_للإحصاء: إن عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها بلغ (2.487.160) حاجًّا؛ وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.
وأوضحت: بين الحجاج (1.855.027) حاجًّا من خارج المملكة و(632.133) حاجًا من داخل المملكة.
وأضافت: سيتم الإعلان النهائي عن عدد الحجاج الساعة 9:00 مساء اليوم 9 ذي الحجة 1440هـ.
موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج
قالت: الإعلان النهائي سيكون في الساعة 9:00 من مساء اليوم
قالت #الهيئة_العامة_للإحصاء: إن عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها بلغ (2.487.160) حاجًّا؛ وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.
وأوضحت: بين الحجاج (1.855.027) حاجًّا من خارج المملكة و(632.133) حاجًا من داخل المملكة.
وأضافت: سيتم الإعلان النهائي عن عدد الحجاج الساعة 9:00 مساء اليوم 9 ذي الحجة 1440هـ.