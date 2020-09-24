الزميل "طيران" يحتفل بعقد قران نجله "منصور"

احتفل الزميل محمد بن منصور طيران مساء اليوم بعقد قران ابنه منصور على ابنة أحمد بن يحيى الشديدي بمحافظة رجال ألمع وسط حضور اقتصر على أفراد الأسرتين وفقاً للإجراءات الاحترازية والصحية لفيروس كورونا.

"سبق" تهنئ وتبارك للزميل وابنه وتتمنى للعريسين حياة موفقة وسعيدة وبالرفاء والبنين.