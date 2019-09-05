هل إيقاف الخدمات يمنع السفر خارج المملكة؟ "الجوازات" تجيب

في إجابة لسؤال أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

أكدت الجوزات السعودية أن الذين يواجهون إيقاف الخدمات ليسوا ممنوعين من السفر خارج المملكة، ما لم يكن قد تقرر منعهم من السفر على ذمة قضايا أخرى.

وتفصيلاً، أجابت الجوازات عن سؤال من أحد الحسابات على منصة "تويتر" بشأن ما إذا كان إيقاف الخدمات يمنع السفر إلى خارج المملكة، وبينت أن وجود إيقاف خدمات على سجل المواطن لا تعيق سفره ما دام لا يوجد منع سفر.