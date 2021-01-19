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قال: يؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتستمر الحالة حتى 7 مساءً

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتَي الحناكية والمهد؛ تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.