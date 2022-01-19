"الدفاع المدني": تجنّبوا هذه الأمور الأربعة عند استخدام المدفأة الكهربائية

شدّدت على اتباع الخطوات السليمة لاستخدامها بالمنزل حفاظاً على السلامة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من مخاطر عدم اتباع عددٍ من الإجراءات في حال استخدام المدفأة الكهربائية.

وأوضحت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في "تويتر"، أن هناك عدداً من الخطوات يجب اتباعها، حال استخدام المدفأة بالمنزل، مثل: توصيل المدفأة بالقابس الجداري مباشرة، وعدم استخدامها في تسخين الطعام والشراب، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو النوم.