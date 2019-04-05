الفلكي "ملهم هندي": تعذرت رؤية هلال شعبان.. ولا اعتبار لرؤيته من عدمها

أكد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، تعذر رؤية هلال شعبان في السعودية الليلة.
وقال "هندي" عبر حسابه الرسمي في تويتر: رغم تعذر رؤية الهلال الليلة؛ سيكون غدًا غرة شهر شعبان وفق تقويم أم القرى؛ حيث إن نتائج رؤية هلال شعبان تؤخد بعين الاعتبار في ترائي هلال رمضان المبارك.
أكد أن رؤيته تؤخذ في الاعتبار عند ترائي هلال رمضان
أكد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، تعذر رؤية هلال شعبان في السعودية الليلة.
وقال "هندي" عبر حسابه الرسمي في تويتر: رغم تعذر رؤية الهلال الليلة؛ سيكون غدًا غرة شهر شعبان وفق تقويم أم القرى؛ حيث إن نتائج رؤية هلال شعبان تؤخد بعين الاعتبار في ترائي هلال رمضان المبارك.