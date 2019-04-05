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أكد أن رؤيته تؤخذ في الاعتبار عند ترائي هلال رمضان

الفلكي "ملهم هندي": تعذرت رؤية هلال شعبان.. ولا اعتبار لرؤيته من عدمها

أكد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، تعذر رؤية هلال شعبان في السعودية ‏الليلة.

وقال "هندي" عبر حسابه الرسمي في تويتر: رغم تعذر رؤية الهلال الليلة؛ سيكون غدًا غرة شهر شعبان وفق تقويم أم القرى؛ حيث إن نتائج رؤية هلال شعبان تؤخد بعين الاعتبار في ترائي هلال رمضان المبارك.