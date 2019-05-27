مؤسس "هواوي" يعترف بخسائره.. ويتحدث عن "الرد"

قال: الشركة سوف تكثف إمدادات الرقائق وستجد بدائل للتفوق

اعترف مؤسس شركة "هواوي تكنولوجيز" ورئيسها التنفيذي رين تشنغ في، بخسائره بعد الأزمة الأخيرة، لكنه استبعد أن تقوم بكين باستهداف شركة "أبل" الأميركية.

وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف "أبل" بإجراء انتقامي، قال رين لوكالة "بلومبرغ"، إنه "سوف يحتج" على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.

وقال في المقابلة: "ذلك (الرد الصيني على أبل) لن يحدث أولاً وقبل أي شيء، وإن حدث سأكون أول المعترضين".

وأقر المسؤول أن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستقلص تفوقًا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها.

لكنه أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق، أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.