"لكم منا هدية".. مبادرة للاحتفاء والترحيب بضيوف الرحمن والمصلين

أطلقتها "هدية الحاج" في مراكز نقل المعتمرين بإشراف من الوزارة

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بمكة المكرّمة، مبادرة أهلاً ضيوف الرحمن "لكم منا هدية" في مراكز نقل المعتمرين والمصلين التابعة للنقابة العامة للسيارات، بإشراف فني من وزارة الحج والعمرة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمود سنكي؛ أن الجمعية تعمل ضمن القطاعات العاملة في منظومة الحج والعمرة، وتشرفت بتقديم عبوات سُقيا الماء للمعتمرين والمصلين، وانطلقت خدماتها منذ الإعلان عن فتح باب العمرة والصلاة في المسجد الحرام، بتوفير ثلاجات لتبريد المياه في مراكز نقل المعتمرين والمصلين إلى الحرم المكي ليصل المنتج إلى المستفيدين بنسبة برودة معتدلة وجودة عالية، كما تهدف مبادرة أهلاً ضيوف الرحمن "لكم منا هدية" إلى الحفاوة والترحيب بالمعتمرين والمصلين وتوزيع الحلوى عليهم، وذلك ضمن برنامج الجمعية الرئيسي "مضياف" الذي يُعنى بضيافة الوفود وإكرامهم وتقديم الضيافة العربية لهم.

وبين "سنكي"، أن الجمعية قدّمت أكثر من 200 ألف عبوة ماء زمزم وعبوات مياه صحية للمعتمرين والمصلين، وذلك ضمن مشروع السُقيا الذي يُعنى بتقديم الماء والمشروبات المختلفة، ساخنة كانت أم باردة، للحجاج والمعتمرين والزوّار في نقاط خدمات الجمعية التي تمتد من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للمملكة وصولاً إلى الحرمين الشريفين ومداخلهما وطرق مرور المعتمرين والزوّار وأماكن وجودهم، ويندرج هذا المشروع تحت البرنامج الرئيس غذاء البدن.