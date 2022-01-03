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قال: تحمل على متنها معدات خاصة بتشغيل مستشفى سعودي في جزيرة سقطرى

التحالف: ميليشيات الحوثي اختطفت سفينة شحن ترفع علم الإمارات قبالة الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن ميليشيات الحوثي اختطفت سفينة الشحن "روابي" قبالة الحديدة.

وقال التحالف: سفينة الشحن "روابي" التي تعرّضت للقرصنة الحوثية ترفع علم دولة الإمارات.

وأوضح التحالف أن السفينة المختطفة تحمل على متنها معدات خاصة بتشغيل مستشفى سعودي في جزيرة سقطرى، وكانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان.

وأضاف التحالف: حمولة السفينة التي تعرضت للقرصنة الحوثية تشمل عربات إسعاف ومعدات طبية.

وشدد التحالف على أن عملية القرصنة الحوثية للسفينة تمثل تهديداً حقيقياً لخطر الميليشيات وتهديداً حقيقياً لخطر الميليشيات على حرية الملاحة.

وقال التحالف: ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية كاملة نتيجة فعلها الإجرامي وقرصنة السفينة وعليهم إخلاء السفينة فوراً، وسنتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع القرصنة الحوثية للسفينة.