متحدث "الصحة": 99% من حالات أعراض "كورونا" ارتفاع في درجة الحرارة

قال: هناك أعراض أخرى مثل الشعور بالوهن والتعب في المفاصل والعضلات

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن ارتفاع درجة الحرارة أهم أعراض الإصابة بكورونا، مشيراً إلى أن 1% لا يظهر عليهم ارتفاع في الحرارة.

وقال في استفسار عن كيفية تحديد المصابين بالفيروس دون أن يظهر عليهم ارتفاع في درجة الحرارة في المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة حول آخر مستجدات كورونا: "درجة الحرارة هي عرض من الأعراض المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا بل قد يكون من أهمها؛ لأن 99% من الحالات التي يكون لديها أعراض يكون ضمن الأعراض ارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف أن هناك 1% لا تظهر عليهم الحرارة، و60% لديهم سعال أو كحة، أيضاً 30% عندهم ضيق أو صعوبة في التنفس، وهناك أعراض أخرى مثل الشعور بالوهن والتعب في المفاصل والعضلات، وعدم رغبة أو شهية بتناول الطعام، لكن عادة تكون هذه مع الأعراض التنفسية وارتفاع درجة الحرارة.

وأشار إلى أنه في حال جاءت هذه الأعراض أو بعضها، فيمكن معرفتها من خلال التقييم الذاتي الموجود في تطبيق "موعد" الذي يراعي وجود هذه الأعراض كلها أو جزء منها.

وأكد أن الأطباء المختصين يعرفون بعض هذه الأعراض أو كلها، وهل الحالة فيها اشتباه أعلى بالفيروس أو منخفضة، بالإضافة إلى ذلك هل الشخص مخالط لحالة أخرى أو موجود في منطقة أو بؤرة منتشر فيها الفيروس.