"المسابقات" تصدر الجدول المعدل من دوري الأمير محمد بن سلمان

التعديل شمل المباريات الجماهيرية

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدول المعدل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شمل التعديل عدداً من المباريات التي يتزامن إقامتها مع مباريات جماهيرية أخرى، وجاء التعديل في الرابط التالي: ‏http://www.saff.com.sa/-/media/c2c16461a640426988b5aa9a845503fe.ashx