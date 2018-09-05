"المسابقات" تصدر الجدول المعدل من دوري الأمير محمد بن سلمان

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدول المعدل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شمل التعديل عدداً من المباريات التي يتزامن إقامتها مع مباريات جماهيرية أخرى، وجاء التعديل في الرابط التالي: http://www.saff.com.sa/-/media/c2c16461a640426988b5aa9a845503fe.ashx
التعديل شمل المباريات الجماهيرية
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدول المعدل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شمل التعديل عدداً من المباريات التي يتزامن إقامتها مع مباريات جماهيرية أخرى، وجاء التعديل في الرابط التالي: http://www.saff.com.sa/-/media/c2c16461a640426988b5aa9a845503fe.ashx