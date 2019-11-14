مطالب بتأسيس "هيئة مستقلة للمتقاعدين" في توصية لـ"الدرندري" و"الزهراني".. معاناة بالأرقام

تتقاطع مع توصية سابقة لـ"العمري" وتشاركها الهدف والتركيز على رجال الأمن

تقدّمت عضوتا "الشورى" الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة أسماء الزهراني، بتوصية طالبتا فيها "بدراسة إنشاء هيئة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، تُعنى بتوظيفهم وتسيير شؤونهم الاقتصادية، وتحسين أحوالهم المعيشية"؛ لوجود حاجة ماسة لتأسيس هذه الهيئة كجهة مستقلة تُعنى بالجانب الاقتصادي للمتقاعدين؛ لمساعدتهم على إيجاد فرص للحياة الكريمة، والتخطيط لما بعد التقاعد، وتمثيلهم عند صنع القرارات بالجهات المختلفة بالدولة.

وأضافت العضوتان، أن أهمية إنشاء مثل هذه الهيئة، يزيد مع تزايد أعداد المتقاعدين وتراكم الالتزامات المالية عليهم، وتقلص رواتبهم بعد التقاعد وخاصة العسكريين.

ومع هذه التوصية، توجد توصية سابقة قدّمها اللواء عبدالهادي العمري، تتقاطع مع هذه التوصية وتشاركها الهدف الأول، ركزت على دعم المتقاعدين خاصة رجال الأمن، وقد طرحها "العمري" قبل نحو عامين؛ لكنها لم ترَ النور، بعدما تَقَدّم بمقترحه لمؤسسة التقاعد يرى فيها أن يتم حسم 9% من إجمالي الراتب شاملًا البدلات؛ وذلك بعد دراسته أحوال القطاع العسكري، وما يلحقهم من ضرر بعد التقاعد، وإسقاط البدلات والعلاوات التي تُشكّل ما نسبته ٦٠٪‏ من إجمالي المرتب؛ فيدخل المتقاعد في دوامة من الالتزامات المالية، وينتهي به المطاف إلى الفقر والعوز، وقد يحاط بالديون ثم السجن.

وجاء في مسوغات ومبررات "توصية الدرندري والزهراني": "زيادةُ أعداد المُحالين للتقاعد بشكل مطرد؛ نظرًا لبلوغهم السن النظامية، وتزايدهم سنويًّا بنسبة متوسطها 7.5%، وتزايد عدد المتقاعدين للضعف في العشر سنوات السابقة من 409648 إلى 835744 متقاعدًا من وظائف حكومية، تستدعي إيجاد جهة تُعنى بشؤونهم وأمورهم وخاصة الاقتصادية، في ظل ما يتعرضون له من تغير كبير في ظروفهم الاقتصادية والمعيشية بعد التقاعد".

وأوضحتا، أن الراتب الذي يعيش عليه معظم المتقاعدين ينخفض بشكل كبير بسبب نظام التقاعد الذي لا يحتسب البدلات والامتيازات خارج الراتب الأساسي؛ وبخاصة فئة العسكريين من الأفراد الذين يفقدون نسبة تُقارب 50% من راتبهم، ويجدون أنفسهم في مواجهة متطلبات الحياة التي اعتادوا عليها وهم يعولون أسرًا، ودون تأمين أو سكن للكثير منهم، مع ثبات راتب المتقاعد وعدم زيادته رغم زيادة نِسَب التضخم السنوية في الأسعار؛ مما يُعرّضهم وأسرهم لضوائق مالية تؤثر على حياتهم وعلى أسرهم".

وقالت العضوتان في مسوغاتهما: "هناك أعداد كبيرة من الموظفين رواتبهم متدنية، وبعد التقاعد تنخفض رواتبهم جدًّا، تصل لأقل من 3000 آلاف ريال، ولا تكفي لإعاشتهم، ويجدون صعوبات في إيجاد عمل مناسب لهم بعد التقاعد، ووجود مثل هذه الهيئة سيساعد على دعمهم وإيجاد ما يناسبهم من فرص وظيفية غير حكومية أو إنشاء أعمال لهم".

وأضافتا: "معظم السعوديين لا يخططون لما بعد التقاعد؛ حيث أظهرت الدراسات أن عددًا قليلًا من السعوديين لديه خطة لما بعد التقاعد، كما يواجه البعض صعوبات في استثمار مدخراته التقاعدية بشكل صحيح يُعينه وأسرته على العيش الكريم، ووجود مثل هذه الهيئة سيساعد المتقاعدين على التخطيط المالي قبل وبعد التقاعد".

وأشارا إلى "أن هناك دراسة أجراها معهد الإدارة مؤخرًا على المتقاعدين من أجهزة حكومية بالرياض، أظهرت أن 68% منهم ليس لهم موارد غير معاش التقاعد، و80% منهم زادت أعباؤهم المالية و36% وجدوا صعوبات في سداد المصروفات الأساسية للماء والكهرباء، و45% لا يستطيعون السداد، وأفادت بأن 71% من معاش التقاعد لا يفي بمتطلبات الحياة".