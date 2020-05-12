"هدا الطائف" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متنزه الهدا بالطائف في منطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/ 9/ 1441هـ، في متنزه الهدا/ الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة متنزه الهدا الطائف

16

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 09:58 PM

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

"هدا الطائف" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 3,978

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متنزه الهدا بالطائف في منطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/ 9/ 1441هـ، في متنزه الهدا/ الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة والمياه والزراعة متنزه الهدا الطائف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020