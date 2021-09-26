"الشيخ عطية أبو سمن القرشي" يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

رفع الشيخ عطية بن حسن أبو سمن القرشي أسمى آيات التهاني والتبريكات، باسمه ونيابة عن قبيلة قريش، لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

ودعا المولى -عز وجل في علاه- أن يديم الله النعم على مملكتنا الحبيبة حكومة وشعبًا، عامًا بعد عام.. مُعبِّرًا عن شكره وامتنانه لقيادتنا الحكيمة على كل جهودها لخدمة الوطن والمواطنين.