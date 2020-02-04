18 تهمة بينها غسل الأموال .. أمر قضائي بتوقيف الرئيس السابق لجنوب أفريقيا

"زوما" غادر البلاد ولا يعرف مكانه

أمرت محكمة في جنوب أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)؛ بالقبض على الرئيس السابق جاكوب زوما بعد غيابه عن جلسة بداعي الحاجة إلى العلاج، لكن القاضية علقت القرار لحين جلسة المحاكمة التالية في القضية المتهم فيها بالفساد في السادس من مايو (أيار) المقبل، حسبما أفادت "رويترز".

وأشارت القاضية قبل أن تصدر أمر القبض على "زوما"؛ إلى أنها لا تعرف إن كان محرر الشهادة طبيبًا؛ إذ لا شيء يشير إلى أنه طبيب.

ويحاكم الرئيس السابق بثماني عشرة تهمة تدور حول الاحتيال والابتزاز المالي وغسل الأموال فيما يتصل بصفقة سلاح بملياري دولار مع شركة تاليس الدفاعية الفرنسية في عام 1999؛ عندما كان "زوما" نائبًا للرئيس.

وينفي "زوما" الاتهامات ويقول إن دوافعها سياسية.

وبين "دان مانتشا" محامي "زوما" أنه موجود في الخارج للعلاج، دون أن يحدد مكانه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في كوبا، لكن لم يتسن التحقق من ذلك.