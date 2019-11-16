الفتح: السماح للعائلات بحضور التدريبات.. والفريق يُنهي معسكر "جبل علي"

أعلنت إدارة نادي الفتح السماح بدخول العائلات لحضور ومتابعة المباريات والتدريبات الخاصة بالفريق في مقر النادي، وذلك بعد توفير المتطلبات كافة، وتهيئة الأماكن المخصصة لهم.

وحددت إدارة النادي آلية الدخول لمشاهدة التدريبات والمباريات للعائلات بالدخول من البوابة الرئيسية للنادي، وتخصيص المدرجات الجنوبية لهم. كما تم تخصيص المواقف الخاصة بهم مقابل المدخل الجنوبي للمدرج.

من جانب آخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم السبت معسكره الخارجي المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة "جبل علي"، الذي امتد 5 أيام متتالية؛ وذلك استغلالاً لفترة التوقُّف التي تشهدها مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واكتفى المدير الفني "يانييك فيريرا" بإقامة تدريبات صباحية قبل مغادرة المعسكر. وبدأ بمران الإحماء والدوران عبر مساحة الملعب، بعدها تم تقسم اللاعبين لثلاث مجموعات، ركز من خلالها السيد "فيريرا" على تطبيق النواحي التكتيكية من خلال الكرات العرضية، والدقة في التسليم، والاستلام من العمق عبر مساحات ضيقة.