وزير الداخلية ونظيره العُماني يتفقدان منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين البلدين

تفقدا المرافق الخدمية واطلعا على إجراءات العمل وآلية عمل الجهات المعنية

تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونظيره بسلطنة عُمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، اليوم، منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الذي تم افتتاحه خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لسلطنة عمان شهر ديسمبر الماضي.

وأزاح الأمير عبدالعزيز بن سعود، والسيد حمود البوسعيدي، خلال الجولة التفقدية الستار عن اللوحتين التذكاريتين بهذه المناسبة، ثم تفقدا المرافق الخدمية في المنفذ، واطلعا على إجراءات العمل فيه، وآلية عمل الجهات المعنية.

ومن ثم شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومعالي السيد حمود البوسعيدي، عرضًا مرئيًا عن المشروعات التي تنفذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي، وأبرز الإحصائيات التي تم تحقيقها منذ تشغيل المنفذ.

رافق وزير الداخلية خلال الزيارة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية بالمملكة وعمان.