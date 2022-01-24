وزير الصحة يزور جناح حلول السحابة "Cloud solutions" بمعرض الصحة العربي في دبي

تستعرض خدماتها المبتكرة في مجال الرعاية الصحية عبر أحدث الحلول الرقمية

قام وزير الصحة الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بزيارة لجناح شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات " Cloud solutions" بـ"معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022"، والذي ينعقد خلال الفترة من 24 وحتى 27 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض وعبر منصتها أحدث الحلول الرقمية والمبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، بما يواكب متطلبات المستقبل في هذا القطاع الحيوي والأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان وسلامته.



وقد قدم المهندس عبدالإله الميمان الرئيس التنفيذي للشركة شرحاً مفصلاً للوزير عن المنتجات التقنية الذكية التي تقدمها الشركة، والتي من شأنها أن تسهم في تمكين القطاع الصحي، بالإضافة إلى تحسين جودة وخدمات الرعاية الصحية وزيادة الإنتاجية، من خلال التركيز على الأنظمة الذكية وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.



كما استعرض م. عبدالإله الميمان مع وزير الصحة نجاحات Cloud solutions والتي ساهمت في تعزيز قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودتها وزيادة فعاليتها، وانتاجيتها، وتقليل الأخطاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية، وأيضاً قدرة الشركة على ابتكار وتطبيق "12" منتجًا وتحويل "52" مستشفى حكوميًا وخاصًا إلى بيئة رقمية بالكامل من خلال تطبيق نظام فيدا (VIDA)، وهو نظام سحابي يساهم في إدارة الإجراءات الإكلينيكية وإجراءات رحلة المريض وملفه الإلكتروني، لتقديم خدمات صحية بأكثر الطرق مرونة وفعالية، مما يسهم في تحسين تجربة المريض وصياغة مستقبل أفضل للقطاع الصحي.



وتأتي مشاركة شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات Cloud Solutions في الحدث العالمي الأكبر على مستوى المنطقة، والذي يُعد أكبر ملتقى للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، لإبراز خططها ومشاريعها المستقبلية لحقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية.



يذكر أن حلول السحابة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات وتركزعلى ثلاثة أقسام أساسية في المنشآت الصحية، وهي الإجراءات الطبية، والإجراءات المالية، إضافة إلى إجراءات الموارد وأمن المعلومات، وهي أيضاً تعمل على تقديم منتجات قابلة للربط مع الأنظمة الطبية لتوفير حلول شاملة ومتكاملة، وتتعاون في ذلك مع شركات عالمية معروفة لتقديم أفضل ما لديها. كما ساهمت الشركة في تعزيز فرص عملائها بالحصول على أبرز الشهادات العالمية مثل "HIMSS Stage 7، و"JCI" و"CAP" و"AABB" و"Iso20000" و"ISO 27001".