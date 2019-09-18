"قرن الشيطان" على رأس هندي.. شاهد ما فعله الأطباء به

العلم لم يفسر سبب نموه حتى الآن

يطلق عليه الأطباء والمتخصصون "القرن الدهني" أو "قرن الشيطان"؛ لكن العلم لم يستطع تفسير سبب نموه في رأس الإنسان حتى الآن، وجاءت قصة مُزارع هندي لتلقي الضوء على هذه الظاهرة الغريبة.

وتنقل "سكاي نيوز" عن صحيفة "مترو" البريطانية، أنه قبل 5 سنوات تقريبًا، صُدم المزارع الهندي شيام لال ياداف، البالغ من العمر 74 عامًا، عندما نما في أعلى رأسه ما يشبه الورم؛ لكنه لم يعبأ كثيرًا بهذا الأمر؛ خصوصا وأن الحلاق كان يعمل على إخفائه بالشعر؛ فظل الورم تحت السيطرة.

لكن المزارع، من قرية راهلي في ولاية ماديا براديش بالهند، قال إنه سرعان ما أصبح الوضع صعبًا مع تصلب القرن وزيادة طوله إلى أكثر من 10 سنتيمترات، بالإضافة إلى زيادة حجمه؛ الأمر الذي اضطره إلى محاولة الحصول على مساعدة من الأطباء.

وبالفعل قام جراحو الأعصاب في مستشفى بهاجوداي في مدينة ساغار في الهند، باستئصال القرن، الذي يتكون من الكيراتين الموجود في أظافر القدم والشعر البشري.

ويقول الجراح فيشال غاجبيه: إن هذا النوع من النمو النادر -بحسب المصطلح الطبي- يسمى بالقرن الدهني أو "قرن الشيطان"؛ مضيفًا أنه بالنظر إلى أن "القرن يتكون من مادة الكيراتين، وهي نفس المادة الموجودة في الأظافر؛ يمكن عادة إزالته باستخدام ماكينة حلاقة معقمة؛ ولكن تظل الحالة الأساسية بحاجة إلى علاج".

وأوضح أن القرون الدهنية هي شكل من أشكال الأورام الحميدة في الغالب، ومع ذلك يجب أن توضع في الاعتبار دائمًا إمكانية تطورها إلى أورام خبيثة؛ مشيرًا إلى أن العلاجات تختلف، وقد تشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي.

ومع ذلك ما زال سبب نمو هذه القرون غير معروف؛ لكن يُعتقد أن التعرض للإشعاع أو أشعة الشمس، يمكن أن يؤدي إلى حدوث هذه الحالة.

