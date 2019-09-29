"مدني خليص" ينتشل جثة شاب بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور

انتشل الدفاع المدني بخليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"؛ انتشل مدني خليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.