"التعاون الإسلامي": آثار المساس بوضع الأقليات المسلمة بالهند خطيرة.. قلقون

قالت إنها تتابع الوضع عن كثب داعيةً إلى ضمان سلامتهم وحماية المقدسات هناك

أفادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بكل من قضية حقوق المواطنة وقضية مسجد بابري.

وجددت أمانة "التعاون الإسلامي" دعوتها إلى ضمان سلامة الأقلية المسلمة وإلى حماية الأماكن الإسلامية المقدسة في الهند.

وأكدت مجدداً الأهمية الحاسمة التي يكتسيها دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة التي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز.

وشددت على أن أي عمل يتعارض مع هذه المبادئ والالتزامات قد يؤدي إلى المزيد من التوتر، وقد تكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة.