عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

اقتحموا صحن قبة الصخرة بشكل استفزازي

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 98 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، واقتحموا صحن قبة الصخرة بشكل استفزازي.

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

1

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 02:21 PM

اقتحموا صحن قبة الصخرة بشكل استفزازي

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 681

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 98 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، واقتحموا صحن قبة الصخرة بشكل استفزازي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020