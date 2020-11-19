عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

اقتحموا صحن قبة الصخرة بشكل استفزازي

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 98 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، واقتحموا صحن قبة الصخرة بشكل استفزازي.