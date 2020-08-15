مكة.. "بلدية العتيبية" تواصل جهودها لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة

إزالة 3360 طنًّا من مخلفات البناء والهدم والتشوهات البصرية خلال أسبوع

واصلت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جهودها لإزالة مخلفات المباني في شارع الحج التي تأتي ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدسة "مكة بلا مخلفات بناء" لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس مصطفين علي عيد حرص أمانة العاصمة المقدسة للحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، من خلال رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جرّاء بقايا مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخّلص منها، مشيراً إلى إزالة 3360 طنًّا من مخلفات البناء والهدم خلال أسبوع؛ وذلك بالتنسيق مع قسم خدمات المرافق البلدية.

وأفاد المهندس عيد بأنَّ الفرق الرقابية في البلدية بالتعاون مع إدارة النظافة قامت بحملة مكثفة على أماكن غسيل السيارات في الأماكن العامة والشوارع، في إطار الحملة المستمرّة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين، مشيراً إلى مصادرة 70 جالون مياه والأدوات المستخدمة في الغسيل من براميل وقطع أقمشة، مؤكدًا متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة.

وأكد حرص البلدية على التصدي لجميع المخالفات، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

وثمن رئيس بلدية العتيبة دور مراقبي البلدية المشاركين في أعمال الرقابة الميدانية والاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول.