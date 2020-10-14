"تطوير مكة" تدعو أصحاب العقارات بالنكاسة لتسجيل بياناتهم بالشركة المنفذة

ضمن مشروع تطوير الحي العشوائي باستهداف 4 آلاف عقار خلال 12 مرحلة

دعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أصحاب العقارات الواردة أرقامها والواقعة في قوز النكاسة، لضرورة مراجعة شركة وادي إبراهيم للتنمية والتطوير العمراني لتسجيل كل البيانات في موعد أقصاه 11 جمادى الأولى 1442هـ؛ وذلك بمقر شركة البلدي الأمين ‏من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

وفي التفاصيل، بدأت أعمال الإزالة في المرحلة السادسة قبل 5 أشهر، والتي نفذتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وشهدت المراحل الخمس السابقة، إزالة قرابة 600 عقار؛ حيث شهدت المرحلة الأولى إزالة 102 عقار، والمرحلة الثانية 106 عقارات، والمرحلة الثالثة 140 عقارًا، والمرحلة الرابعة 50 عقارًا، وفي المرحلة الخامسة أزيل 80 عقارًا.

وتعمل هيئة تطوير مكة وأمانة العاصمة المقدسة حاليًّا، على المرحلة السادسة لإزالة 114 عقارًا؛ فيما يبلغ مجموع مراحل مشروع تطوير الحي العشوائي 12 مرحلة، انتهت الجهات المعنية من خمس منها، وتعمل على السادسة حاليًّا؛ فيما تبقى 6 مراحل، ويستهدف المشروع في جميع مراحله تقريبًا أربعة آلاف عقار.