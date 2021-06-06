شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير طقمين تابعين لـمليشيات الحوثي بصعدة بعتادهما وأفرادهما.
وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع بين منطقة الفرع ووادي جبارة في كتاف بمحافظة صعدة؛ فيما استهدفت أيضًا راجمات الصواريخ التابعة للتحالف مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة.
راجمات الصواريخ قصفت مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة
شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير طقمين تابعين لـمليشيات الحوثي بصعدة بعتادهما وأفرادهما.
وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع بين منطقة الفرع ووادي جبارة في كتاف بمحافظة صعدة؛ فيما استهدفت أيضًا راجمات الصواريخ التابعة للتحالف مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة.