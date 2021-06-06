مقاتلات التحالف تدمّر طقمين تابعين لـ‫مليشيات الحوثي بصعدة

راجمات الصواريخ قصفت مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة

شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير طقمين تابعين لـ‫مليشيات الحوثي بصعدة بعتادهما وأفرادهما.

وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع بين منطقة الفرع ووادي جبارة في كتاف بمحافظة ‫صعدة؛ فيما استهدفت أيضًا راجمات الصواريخ التابعة للتحالف مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة.

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06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 12:59 PM

راجمات الصواريخ قصفت مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة

مقاتلات التحالف تدمّر طقمين تابعين لـ‫مليشيات الحوثي بصعدة

فهد كاملي

جازان

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شنت مقاتلات التحالف اليوم، عدة هجمات على مواقع الحوثيين بصعدة؛ حيث تمكنت من تدمير طقمين تابعين لـ‫مليشيات الحوثي بصعدة بعتادهما وأفرادهما.

وبيّنت المصادر أن الاستهداف وقع بين منطقة الفرع ووادي جبارة في كتاف بمحافظة ‫صعدة؛ فيما استهدفت أيضًا راجمات الصواريخ التابعة للتحالف مواقع وتجمعات حوثية في ذات المنطقة.

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