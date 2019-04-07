في 16 ثانية.. شاهد آخر فيديو وثّقه "السعودي المفقود في أوغندا"

فيما أكدت السفارة أن العمل متواصل مع الجهات الرسمية للعثور عليه

ما زالت الجهات الأمنية في أوغندا تبحث عن المواطن السعودي "مذكر ناصر السبيعي" الذي يتوقع أنه شوهد آخر مرة على نهر النيل قبل اختفائه في ظروف غامضة.

ووثق "السبيعي"، في رحلته إلى أوغندا عدة صور ومقاطع فيديو من خلال سنابه؛ ومنها مقطع على نهر النيل، ومقطع آخر مع سائق خاص خلال جولته في إحدى المدن الأوغندية.

وقال في مقطع مدته 16 ثانية وهو يصور نهر النيل: "هذا منبع النيل الحقيقي، إذا ألقيت هنا زجاجة فستجدها بعد شهرين في القاهرة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقها السبيعي خلال رحلته إلى أوغندا قبل اختفائه.

وأكدت السفارة السعودية في أوغندا، أن العمل متواصل ومستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على المواطن "مذكر السبيعي"؛ الذي اختفى في ظروف غامضة، وقالت: "إننا على اتصال مع ذويه؛ باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالمًا إلى أرض الوطن".