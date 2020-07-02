حالة ماطرة تُواعد 4 محافظات بجازان.. تستمر لـ7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد جازان
تنبيه الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.