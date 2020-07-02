حالة ماطرة تُواعد 4 محافظات بجازان.. تستمر لـ7 مساءً

تنبيه الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 09:34 AM

تنبيه الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

حالة ماطرة تُواعد 4 محافظات بجازان.. تستمر لـ7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.

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