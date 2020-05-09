"الصحة": لا سند علمياً لاستخدام تطعيمات الدرن ضد "كورونا"

رداً على دراسة طبية فرنسية تشير إلى أنها تحمي من الفيروس

علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على ما ورد بدراسة طبية فرنسية ذكرت أن تطعيم الدرن يحمي المصابين من فيروس "كورونا"، بالقول: إن ربط لقاحات الدرن، وأنها تخفض من أعراض فيروس كورونا "فرضيات بلا معلومة مؤكدة".

وقال "العبدالعالي": بدأت هذه الفرضية منذ شهر تقريباً، ثم خفت وهجها العلمي.

وأضاف: لا يوجد سند علمي يوثقها، ولا نزال ننتظر نتائج الأبحاث والدراسات، وإذا ثبتت فاعليتها سيتم الاستفادة من ذلك.