شاهد.. رجال مرور الباحة ينظمون السير وقت هطول الأمطار

تواجد مكثف تزامناً مع التقلبات الجوية

بث الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور صوراً تظهر جهود رجال مرور منطقة الباحة وهم يقومون بتنظيم السير أثناء هطول الأمطار مساء اليوم.

ويكثف رجال مرور الباحة تواجدهم الميداني اليومي بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة من أمطار متوسطة إلى غزيرة وانتشار الضباب والذي يستدعي تواجدهم في عدد من النقاط لتنظيم حركة السير وضمان سلامة مرتادي الطريق.