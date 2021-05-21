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في رسالة مختصرة ضمَّنها صورًا من التدريبات القتالية للأبطال

عبدالعزيز بن سعود لأبطال "الداخلية": بيّض الله وجوهكم يا رجال

عبَّر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، عن اعتزازه وفخره برجال الأمن من منسوبي الوزارة الذين خاطبهم بـ"أسود الداخلية" في رسالة خاصة، وجَّهها لهم عبر حسابه في "تويتر" مساء اليوم الجمعة.



وقال الوزير في رسالة مختصرة، ضمَّنها صورًا من التدريبات القتالية للأبطال: "أسود الداخلية، بيَّض الله وجوهكم يا رجال".



وأضاف: "هذه الرسالة المختصرة بعدد كلماتها، العميقة بمعانيها السامية، تعبِّر عن الفخر والاعتزاز برجال وزارة الداخلية في مختلف القطاعات والرُّتَب والمواقع".



يُشار إلى أن يقظة رجال الأمن، واحترافيتهم في التعامل مع الأحداث المفاجئة، قادتا إلى إيقاف شخص حاول الصعود اليوم على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.