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قال: احتسابها يبدأ من 1 يناير .. والرواتب عن شهر ربيع الآخر

متحدث "التعليم": العلاوة السنوية المصروفة عن 6 أيام فقط

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.