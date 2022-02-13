رياح وأتربة وغبار وتدنٍّ للرؤية بجدة.. و"الصحة" تُحذِّر مرضى الربو

شددت على ضرورة اتباع إرشادات الطبيب واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية

تشهد محافظة جدة حاليًا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

ونصحت "صحة جدة" الجميع خاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية، بعدم التعرض للغبار والأتربة، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل.

وشددت "صحة جدة" على ضرورة اتباع إرشادات الطبيب، واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية.