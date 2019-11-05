شاهد.. رئيسة سنغافورة تزور المسجد النبوي

أدت الصلاة فيه وتشرّفت بالسلام على المصطفى

زارت رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، اليوم, المسجد النبوي الشريف، حيث أدت الصلاة فيه, وتشرّفت بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم, وصاحبيه رضوان الله عليهما.



وكان في استقبالها لدى وصولها المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي, وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.