شاهد.. رئيسة سنغافورة تزور المسجد النبوي

أدت الصلاة فيه وتشرّفت بالسلام على المصطفى

زارت رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، اليوم, المسجد النبوي الشريف، حيث أدت الصلاة فيه, وتشرّفت بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم, وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبالها لدى وصولها المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي, وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

رئيسة سنغافورة المسجد النبوي المدينة المنورة

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05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 02:31 PM

أدت الصلاة فيه وتشرّفت بالسلام على المصطفى

شاهد.. رئيسة سنغافورة تزور المسجد النبوي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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زارت رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، اليوم, المسجد النبوي الشريف، حيث أدت الصلاة فيه, وتشرّفت بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم, وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبالها لدى وصولها المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي, وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

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رئيسة سنغافورة المسجد النبوي المدينة المنورة

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